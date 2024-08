Come guardare Juventus-Como in diretta streaming dall'estero

Lunedì 19 agosto, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus giocherà contro il Como nel match valido per la prima giornata della Serie A 2024/25. L'incontro, che avrà inizio alle ore 20:45, sarà trasmesso in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato italiano di calcio fino al 2029.

Per chi in questo momento si trova all'estero, oltre all'abbonamento al piano Standard o Plus di DAZN ci sarà bisogno anche di una VPN. Questo perché i contenuti dei servizi streaming - come ad esempio DAZN - sono bloccati al di fuori dell'Italia a causa delle restrizioni geografiche.

La VPN permette di simulare una connessione da un altro Paese, in modo da superare agevolmente il blocco geografico indipendentemente dalla propria posizione attuale. Uno dei migliori servizi oggi disponibili è NordVPN, che grazie all'ultima offerta in corso è in promo a partire da 3,59 euro al mese per due anni, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un proprio amico.

Come guardare Juventus-Como in streaming dall'estero

La visione di Juventus-Como in streaming dall'estero richiede la sottoscrizione al piano Standard o Plus di DAZN e l'attivazione di una VPN. In queste ore il piano Standard della piattaforma DAZN parte da 34,99 euro al mese per 12 mesi, con l'alternativa del pagamento unico anticipato di 359 euro (l'equivalente di 29,92 euro al mese).

Una volta sottoscritto il piano DAZN, occorre attivare un servizio VPN. Dopodiché si procede con il download dell'app della VPN da poco scelta, l'accesso al proprio account tramite le credenziali indicate in fase di registrazione e la connessione a un server VPN posizionato in Italia. In questo modo si farà credere al provider dei server Internet di essere connessi proprio dall'Italia, così da sbloccare in automatico la visione dei contenuti di DAZN e di tutte le altre piattaforme streaming.

Tra le migliori VPN vi confermiamo la preferenza per NordVPN, in offerta in queste ore con sconti fino al 71%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.