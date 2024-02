Come guardare il Super Bowl in streaming dall'estero

Ci siamo: la 58° edizione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano NFL, sta per andare in scena. L'appuntamento è per le 00:15 de 12 febbraio 204 con la sfida tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. La partita si svolgerà a Las Vegas e rappresenta l'appuntamento più importante dell'anno per il mondo dello sport americano.

Per guardare il Super Bowl in streaming dall'estero è possibile collegarsi a Mediaset Infinity. La partita, infatti, viene trasmessa dalla piattaforma di streaming di Mediaset che trasmetterà il match anche su Italia 1. Per seguire l'evento, quindi, basta avere una VPN e spostare il proprio IP in Italia, aggirando i blocchi geografici.

La VPN da utilizzare, in questo caso, è NordVPN, disponibile ora al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, con il piano biennale che include 30 giorni di garanzia di rimborso oltre a 3 mesi gratis da regalare a un amico. Per attivare subito la VPN basta seguire il link qui di sotto.

Guardare il Super Bowl dall'estero in streaming: ecco come fare

La procedura da seguire per guardare il Super Bowl dall'estero in streaming è la seguente:

bisogna attivare NordVPN , sfruttando l'offerta in corso che riduce il costo di 3,99 euro al mese

, sfruttando l'offerta in corso che riduce il costo di scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo dall'app, scegliere un server italiano a cui collegarsi tramite rete VPN

a cui collegarsi tramite rete VPN collegarsi a Mediaset Infinity per avviare la visione del match (non è necessario alcun abbonamento aggiuntivo, la partita viene trasmessa in chiaro anche su Italia 1)

Il Super Bowl è in programma a partire dalle 00:15 del prossimo 12 di febbraio. L'evento durerà tutta la notte e decreterà il vincitore del campionato NFL tra i Kansas City Chiefs, alla quarta finale in cinque anni, e i San Francisco 49ers.

Per attivare NordVPN, invece, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

