Come guadagnare il 4% con Blackcatcard, la carta-conto innovativa

Blackcatcard, la carta-conto innovativa del momento, sta offrendo ai nuovi clienti un vantaggio eccezionale: 4% annuo sul tuo saldo medio, ma devi mantenerlo intorno ai 300 euro. E se il saldo è inferiore? Niente paura: godrai ugualmente di un’interessante ricompensa del 2,2%.

Dove sta la bellezza di questo programma? Che non devi fare assolutamente nulla di particolare: non devi depositare denaro in un conto deposito oppure sottoscrivere clausole capestro. Tutto viene attivato in automatico nel momento in cui diventi cliente Blackcatcard.

Blackcatcard: la carta-conto senza costi aggiuntivi

Se vuoi accedere a questo grande vantaggio, devi registrarti sul sito ufficiale della società. Fatto questo, riceverai un IBAN personale gratuito e una carta MasterCard virtuale per acquistare online, senza pagare costi o commissioni.

A distanza di qualche giorno, riceverai anche la tua carta fisica Blackcatcard, sempre gratuita, così potrai iniziare a prelevare e acquistare nei negozi.

Come dicevamo, nessun costo di gestione, con la grande possibilità di operare nel settore delle criptovalute con un hot wallet gratuito.

I vantaggi non finiscono qui. C’è il programma cashback, che ti offre il 5% di rimborso sugli acquisti tramite Google Play Store e il 2% di rimborso su Amazon.

Inoltre, hai diritto a 5 pagamenti SEPA gratuiti ogni mese (con una commissione di soli 0,02 € successivamente), assistenza clienti sempre disponibile, servizi di online e mobile banking gratuiti.

Insomma, Blackcatcard è la soluzione ideale se vuoi gestire il tuo denaro e le tue spese quotidiane senza essere costretto ad aprire un conto corrente in una banca tradizionale. Se vuoi richiedere oggi stesso la carta fisica, clicca sul bottone qui sotto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.