Come giocare online senza più preoccuparsi del ping? Ecco la connessione giusta

Il termine ping associato al gaming online indica la latenza, vale a dire il tempo necessario perché il trasferimento dei dati tramite una rete venga completato. Più è alto questo valore, espresso in millisecondi (ms), maggiore è il ritardo tra l'input del gamer e le risposte del server, con un conseguente ritardo sullo schermo.

Ecco perché è così importante una rete Internet di qualità, in grado non soltanto di offrire velocità in download e upload più che accettabili, ma anche una stabilità essenziale per portare a termine le attività di gaming più intense. A questo proposito vi segnaliamo l'offerta per la fibra di Iliad, da poco premiata da nPerf come la fibra più veloce d'Italia.

Gli utenti mobile Iliad con un'offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese per sempre, più il pagamento automatico, possono attivare la fibra Iliad al prezzo scontato di 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Come giocare online senza preoccuparsi del ping con la fibra Iliad

Quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, il nuovo standard di trasferimento dati via wireless, che consente di navigare con prestazioni e stabilità ancora superiori rispetto al passato. Grazie a iliadbox Wi-Fi 7 è possibile giocare online, lavorare da remoto, scaricare file, nonché guardare serie tv e film su più dispositivi e senza interruzioni.

Inclusi nell'offerta, oltre al router iliadbox in comodato d'uso gratuito, anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi internazionali, più l'app iliadbox connect per migliorare la gestione della propria rete.

L'offerta per la fibra di Iliad a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro è disponibile per gli utenti mobile Iliad su questa pagina del sito ufficiale.

