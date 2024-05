Come difendersi dal web scraping: la guida del Garante Privacy

Il web scraping è una tecnica utilizzata per raccogliere automaticamente dati da siti web. Questi dati possono essere impiegati per vari scopi, tra cui l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, spesso senza l'autorizzazione del proprietario del sito web. Il problema principale è che il web scraping può portare alla raccolta di dati personali sensibili come nomi, indirizzi, numeri di telefono e informazioni finanziarie. Questi dati possono essere sfruttati per attività illecite.

Il Garante raccomanda una serie di strategie: ad esempio, implementare sezioni del sito accessibili solo dopo registrazione può limitare l'accesso indiscriminato ai dati. Inoltre, inserire specifiche clausole nei termini di servizio può scoraggiare l'uso del web scraping e fornire una base legale per agire contro i trasgressori.

Un passo importante verso un incremento della tutela della privacy

Controllare costantemente il traffico delle pagine web per identificare eventuali flussi di dati sospetti o anomali che potrebbero indicare attività di scraping è un altro metodo efficace. Infine, l'implementazione di strumenti tecnologici che impediscano l'accesso dei bot ai dati può essere una strategia valida per proteggere le informazioni sensibili.

È importante notare che l'adozione di queste misure non è obbligatoria. I responsabili del trattamento devono valutare l'opportunità di implementarle sulla base del principio di accountability, tenendo conto dello stato attuale della tecnologia e dei costi associati.

Il provvedimento del Garante rappresenta un passo significativo verso la tutela della privacy degli utenti online. È cruciale che i responsabili del trattamento dei dati siano consapevoli dei pericoli legati al web scraping e adottino le misure necessarie per proteggere le informazioni personali dei propri utenti.