Come avere Netflix con Sky con la nuova offerta

Hai mai desiderato avere tutto ciò che Netflix ha da offrire, ma senza rinunciare all'esperienza completa di Sky? Bene, è arrivata la tua occasione.

Con la nuova offerta esclusiva, potrai avere sia Sky TV che Netflix, il meglio dell'intrattenimento, a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa occasione e scopri come avere Netflix con Sky.

Netflix con Sky: l'offerta da non perdere

Con Netflix avrai a disposizione una vasta gamma di contenuti, dai film alle serie TV, dai documentari ai programmi per bambini. Goditi i tuoi show preferiti e scopri nuovi titoli, tutto in un unico pacchetto completo. E la cosa migliore? Potrai mantenere il tuo account Netflix o crearne uno nuovo per guardare i contenuti in streaming su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi. Semplice, comodo e senza complicazioni!

Con l'offerta Netflix incluso, avrai accesso al piano Base di Netflix in HD 720p, permettendoti di guardare i tuoi programmi preferiti su uno schermo alla volta, senza interruzioni pubblicitarie. Immagina di poter vedere tutte le tue serie preferite, i film più attesi e i documentari più interessanti, tutto in alta definizione e senza pause pubblicitarie fastidiose. Con Netflix incluso nell'offerta Sky, potrai vivere un'esperienza di intrattenimento senza precedenti.

E con Sky TV potrai accedere a un'ampia scelta di canali e contenuti, dai programmi più popolari alle serie TV italiane e internazionali. Immergiti nelle storie più avvincenti, segui gli show di cui tutti parlano e lasciati coinvolgere dalle produzioni originali di Sky. Con la combinazione perfetta di Sky TV e Netflix, avrai tutto ciò che desideri per trascorrere serate indimenticabili di puro intrattenimento.

E la cosa migliore di tutto? Questa incredibile offerta ti permette di avere Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese invece di 30. Un risparmio significativo che ti permette di avere il meglio dell'intrattenimento senza sforare il tuo budget. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica e abbonati ora per avere Netflix con Sky.

