Come avere Internet all'estero? Basta una eSIM per restare connessi

Per restare connessi all'estero basta giocare di anticipo e munirsi di una eSIM internazionale da installare sul proprio smartphone. Si tratta di un sistema semplice ed efficace che consente, soprattutto durante i viaggi al di fuori dell'UE, di poter accedere a Internet senza difficoltà di alcun tipo.

La soluzione giusta per utilizzare una eSIM da usare all'estero è rappresentata da Saily, operatore sempre più di riferimento per i viaggiatori. Con le offerte di Saily, infatti, bastano pochi euro per acquistare la SIM virtuale giusta.

In caso di problemi con l'attivazione (ricordiamo che è necessario avere uno smartphone compatibile) è possibile ottenere un rimborso integrale dell'importo speso. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Saily tramite il box riportato qui di sotto.

eSIM per l'estero con Saily: attivarla è semplice

Per accedere alle offerte di Saily basta seguire una procedura guidata molto semplice. I passaggi da seguire sono i seguenti:

per prima cosa è necessario raggiungere il sito ufficiale di Saily

a questo punto, dalla barra di ricerca , bisogna inserire il Paese per cui si ha bisogno di una eSIM

l'utente può scegliere la SIM giusta considerando i Giga inclusi, la durata (in genere, sono disponibili offerte di 7 giorni e di 30 giorni) e i costi

La eSIM acquistata andrà poi attivata, facendo partire il suo periodo di validità, subito prima di partire, in modo da poter contare sulla connessione Internet già al proprio arrivo. Per verificare le offerte disponibili, quindi, basta seguire il link qui di sotto.

