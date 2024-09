Come avere Internet all'estero? Basta scegliere le eSIM di Maya Mobile

Per restare connessi all'estero è possibile scegliere una eSIM internazionale. Si tratta di un servizio sempre più conveniente, che consente di attivare una tariffa con tanti Giga per connettersi alla rete mobile del Paese che sarà la metà del proprio viaggio, evitando i costi di roaming e non dovendo comprare una SIM una volta giunti a destinazione.

La soluzione giusta per attivare una eSIM internazionale è Maya Mobile. L'operatore propone piani dedicati a oltre 200 Paesi, con la possibilità di poter trovare facilmente la soluzione più adatta alle proprie necessità. Il meccanismo è sempre. Basta accedere al sito di Maya Mobile e poi selezionare il Paese che sarà la meta del viaggio. In questo modo è possibile accedere a tutte le offerte disponibili.

Maya Mobile: la scelta giusta per una eSIM internazionale

Con Maya Mobile è possibile accedere a tante opzioni per utilizzare una eSIM internazionale e navigare all'estero, senza dover fare i conti con i costi di roaming. La procedura da seguire è la seguente: bisogna raggiungere il sito dell'operatore e selezionare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio. A questo punto, è necessario:

indicare la durata del piano tariffario

selezionare il bundle dati desiderato

verificare i costi e attivare la eSIM

Completati tutti i passaggi, è possibile installare la SIM virtuale sul proprio smartphone, attivando poi il piano (e facendo così partire il periodo di validità dell'offerta scelta) prima di partire e arrivare a destinazione. La procedura è semplice e veloce. In questo modo, attivare una nuova eSIM è facilissimo. Per saperne di più su costi e promozioni disponibili è sufficiente premere sul box qui di sotto, andando poi a seguire i passaggi indicati per poter attivare una SIM virtuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.