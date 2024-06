Come accedere ad Apple TV+ gratis? Fino a 3 mesi a costo zero con questa promo

Accedere gratis ad Apple TV+, la sempre più ricca e interessante piattaforma di streaming di Apple, è possibile. Ci sono due possibilità per gli utenti: la prima passa per l'attivazione della prova gratuita di 7 giorni, accessibile a tutti i nuovi utenti che provano per la prima volta il servizio.

La seconda, invece, riguarda la nuova promo disponibile in questo momento con cui Apple regala 3 mesi gratis di Apple TV+ a tutti gli utenti che acquistano un dispositivo compatibile con la promozione (un nuovo iPhone, un iPad, un Mac o un Apple TV).

Successivamente, basterà collegarsi ad Apple TV+ dal nuovo dispositivo per attivare l'offerta. Se avete acquistato un nuovo dispositivo Apple di recente, potete verificare l'idoneità per l'accesso alla promo tramite il box qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita, Apple TV+ si rinnova al costo di 9,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo.

Apple TV+ gratis: ecco come fare

Ci sono due modi per avere gratis Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple è disponibile con una settimana di prova gratuita per i nuovi utenti e con 3 mesi di prova gratuita per chi acquista un nuovo iPhone, un iPad, un Mac oppure un Apple TV.

Per questa seconda promozione, è necessario che il dispositivo sia stato acquistato da un rivenditore autorizzato oppure da Apple stessa e che sia aggiornato all'ultima versione disponibile del sistema operativo. Completata la configurazione iniziale, è possibile richiedere la promo direttamente dall'app Apple TV.

Per verificare la disponibilità della promozione oppure per attivare la prova gratuita di 7 giorni è possibile premere sul box qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita, il servizio si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza per gli utenti.

