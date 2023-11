A inizio novembre Elon Musk ha svelato sul social network X l'intelligenza artificiale generativa Grok, sviluppata dalla sua azienda xAI in risposta a ChatGPT e Google Bard. L'imprenditore sudafricano l'ha definito "per alcuni aspetti il migliore assistente AI che esiste attualmente". Purtroppo, al momento, Grok risulta disponibile soltanto per gli utenti iscritti alla versione Premium+ di X negli Stati Uniti.

Esiste però una soluzione per accedere a Grok dall'Italia: l'utilizzo di un servizio VPN come NordVPN, grazie al quale è possibile simulare una connessione dagli USA attraverso la selezione di uno dei tanti server VPN posizionati negli States. NordVPN, oltre a essere la VPN di riferimento del settore, in questi giorni propone lo Sconto Black Friday, che consente di attivare il piano di 2 anni a 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 65%.

Come accedere a Grok dall'Italia con NordVPN

Come spiegato qui sopra, per effettuare l'accesso a Grok dall'Italia è necessaria una VPN con cui simulare una connessione dagli USA. L'altro requisito fondamentale è l'iscrizione alla versione Premium+ di X, che negli States costa 16 dollari al mese. In più occorre essere utenti verificati.

Detto questo, una volta che si attiva uno dei piani a scelta tra quelli proposti da NordVPN si procede in questo modo: si scarica l'app per dispositivi mobili o PC, si effettua il login alla VPN con le proprie credenziali registrate al momento dell'iscrizione, dopodiché si seleziona un server VPN presente negli Stati Uniti; una volta fatto ciò, ci si collega al sito grok.x.ai, si preme sul pulsante Sign in with X e si effettua l'accesso tramite il proprio account verificato di X nella versione Premium+.

Il piano di 2 anni di NordVPN a partire da 3,79 euro al mese è disponibile su questa pagina.

