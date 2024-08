Come accedere a DAZN dalla Svizzera e vedere le partite di Serie A

Tutte le partite di Serie A 2024/2025 sono disponibili tramite DAZN, non solo in Italia ma anche per chi vive in Svizzera. L'accesso ai contenuti avviene, come per l'Italia, in diretta streaming, tramite le varie app della piattaforma.

Per poter seguire le partite di Serie A e tutti gli altri contenuti del catalogo di DAZN è sufficiente accedere al pacchetto DAZN Unlimited, riservato agli utenti svizzeri. Il costo è di 49,99 CHF al mese con possibilità di optare per l'abbonamento di 12 mesi a 34,90 CHF al mese.

Da notare anche la versione Plus dell'abbonamento in questione. Questa versione consente l'accesso a DAZN da due dispositivi in contemporanea, anche utilizzando due diverse connessioni Internet. In questo caso, il costo è di 54,90 CHF al mese per 12 mesi. Le offerte, per chi si trova in Svizzera o in Italia, sono attivabili direttamente dal sito ufficiale di DAZN, accessibile di seguito.

Come vedere la Serie A su DAZN dalla Svizzera

Per seguire le partite della Serie A dalla Svizzera è possibile, come detto, attivare il piano DAZN Unlimited, specifico per il mercato svizzero. Quest'abbonamento include:

la Serie A (con commento multilingua, anche in italiano)

(con commento multilingua, anche in italiano) tutte le partite della Ligue 1

le partite del venerdì e della domenica della Bundlesliga

la NFL

gli incontri di Boxe e PFL

e il meglio dello sport internazionale (pallamano, tennis, golf e motorsport)

Come detto in precedenza, il costo di DAZN Unlimited in Svizzera è di:

49,99 CHF al mese

34,90 CHF al mese con abbonamento di 12 mesi

In aggiunta, c'è anche la versione Plus, che aggiunge la possibilità di doppia visione. Il costo, in questo caso, è di 54,90 CHF al mese per 12 mesi. Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito DAZN per attivare l'abbonamento desiderato.

