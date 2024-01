Claude AI è uno dei rivali più interessanti di ChatGPT e Bard nel campo dell'intelligenza artificiale. Sviluppato da ex collaboratori di OpenAI, è un servizio che eccelle in particolare nella scrittura dei testi, che risultano più fluidi e umani rispetto alla concorrenza.

C'è solo un problema: al momento Claude AI è disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Per fortuna però esiste anche un facile trucchetto per provare il prodotto di Anthropic, la start up americana fondata da ex membri di OpenAI.

Per accedere a Claude AI dall'Italia è sufficiente attivare una VPN, attraverso cui si può aggirare il blocco geografico che impedisce l'accesso al servizio dall'Italia. E tra le soluzioni migliori c'è proprio NordVPN, punto di riferimento del settore in termini di velocità e sicurezza, con un'ottima nuova offerta disponibile.

Come accedere a Claude AI dall'Italia con una VPN

L'accesso a Claude AI dall'Italia richiede l'utilizzo di una VPN. Ecco i passaggi da completare:

Sottoscrivi uno dei piani in offerta di NordVPN. Scarica l'app NordVPN sul dispositivo in cui intendi usare Claude AI. Esegui l'accesso all'account NordVPN con le tue credenziali. Seleziona uno dei server VPN disponibili negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Una volta avvenuta la connessione, collegati di nuovo alla piattaforma Claude AI ed esegui l'accesso.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63% e 3 mesi extra di servizio in regalo. La promozione potrebbe non durare ancora per molti giorni.

