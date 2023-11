Combo: Aruba Fibra da 17 euro mensili e Aruba Drive al 70% di sconto

Se sei alla ricerca di un'offerta fibra che unisca velocità, affidabilità e convenienza, allora Aruba ha la soluzione perfetta per te: grazie a una promozione a tempo limitato, potrai attivare Aruba Fibra a partire da soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi, senza costi di attivazione. Inoltre, otterrai anche uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione integrata per archiviare e condividere i tuoi file in uno spazio illimitato.

Due offerte trasparenti e personalizzabili

Aruba Fibra offre la vera fibra FTTH (Fiber To The Home), garantendo velocità di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps, che si traduce in: streaming senza interruzioni, gaming online senza lag e sfruttare al massimo la connessione internet nella tua casa.

Aruba ti offre la flessibilità di scegliere l'offerta che meglio si adatta alle tue esigenze. Puoi optare per Fibra Aruba All-in Promo, che include router e chiamate nazionali illimitate, a soli 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi. Se desideri personalizzare ulteriormente la tua offerta, c'è la Fibra Aruba Promo a soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi, con la possibilità di aggiungere i servizi extra che preferisci.

Con entrambe le offerte, non ci sono costi di attivazione o migrazione, e avrai la libertà di uscire quando vuoi pagando una penale di 20 euro. Inoltre, puoi mettere la tua fibra in pausa con Stop&Go: un'opzione perfetta per le vacanze o se devi allontanarti da casa per un determinato periodo di tempo.

Attivare le promozioni Aruba Fibra è semplicissimo. Puoi gestire l'attivazione direttamente online dal tuo smartphone, il tecnico incaricato farà il resto. Attivando Aruba Fibra, ottieni uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione ideale per archiviare e condividere i tuoi file in uno spazio illimitato. Approfitta di questa opportunità per avere tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica offerta integrata.

