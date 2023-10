Grazie al Codice sconto FATTINOW è possibile, passando a NeN, richiedere ben 12 mesi di Intrattenimento di Now TV. Questa piattaforma in streaming ti permette di vedere il pacchetto Entertainment dell'omonimo servizio erogato da Sky.

NeN è sicuramente un fornitore di Luce e Gas diverso dai soliti. Questo gestore è infatti 100% ONLINE ed utilizza un concetto diverso che cambia il modo di pagare la bolletta. Infatti, qui si parla di quota mensile non di prezzo dell'energia. In pratica, viene sancita una spesa mensile e spalmata per 12 mesi.

Codice FATTINOW: ecco come richiederlo

Grazie a quest'iniziativa per te ci sono 12 mesi di Entertainment Pack di Now con tutti gli Show di Sky come 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, X Factor 2023, 4 Hotel di Bruno Barbieri, MasterChef e molti altri, le Serie TV originali ed anche i TG live.

Al termine dei 12 mesi, è possibile rinnovare il pacchetto al prezzo di listino oppure richiedere la disattivazione a Now.

NeN come abbiamo detto all'inizio vi permette di risparmiare molti soldi sulle vostre bollette Luce e Gas. Per scoprire subito il risparmio stimato puoi caricare le tue fatture del tuo attuale gestore inserendo anche il codice per i 12 mesi.

La Luce, inoltre, viene acquistata all'ingrosso e deriva da fonti rinnovabili al 100%. L'anidride carbonica del gas viene compensata all'origine e quindi contribuisci a dare una mano all'ambiente con questa scelta.

Dunque, NeN vi blocca il prezzo per 12 mesi a seconda del prezzo di mercato. Gli indici sono bloccati e seguono questi prezzi:

Luce 0,198 €/kWh con perdite di rete incluse su fascia Monoraria .

con perdite di rete incluse su fascia . Gas 0,69 €/Smc

Per avere il coupon puoi passare le tue utenze a NeN, attivare un nuovo contatore oppure richiedere un subentro. Non ci sono vincoli, puoi provare questo fornitore e richiedere successivamente uno switch.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.