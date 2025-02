CMF Buds Pro 2 con ChatGPT integrato e cancellazione del rumore tue a 49€

Di auricolari wireless ce ne sono davvero tantissimi in commercio e non è sempre facile scegliere il modello giusto. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa ottima occasione che ti permette di avere le bellissime CMF Buds Pro 2 by Nothing a soli 49 euro, invece che 59 euro.

Dunque adesso puoi avvalerti di un ribasso del 17% che ti permette di risparmiare 10 euro su delle straordinarie cuffiette wireless. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,34 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

CMF Buds Pro 2: suono meraviglioso e comodità eccellente

Le cuffiette Bluetooth CMF Buds Pro 2 sono dotate di un audio potente e preciso che ti permetterà sia di ascoltare la musica in qualsiasi ambiente che di fare chiamate perfette. Sono infatti dotate della cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB e gli inserti in silicone garantiscono anche un ottimo isolamento acustico. Hanno comandi touch sugli auricolari per gestire le tracce musicali, interagire con ChatGPT e regolare il volume.

La connessione è immediata, appena li estrai dalla custodia, offre una bassissima latenza e non ha interruzioni. I 6 microfoni interni invece captano solo la tua voce per restituirla senza disturbi. Sia gli auricolari che la custodia sono molto leggeri e comodi. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IP55 e garantiscono la bellezza di 10 ore ininterrotte con una sola ricarica e ben 43 ore con la custodia.

Una vera forza della natura che oggi puoi avere senza spendere un capitale. Quindi non perdere l'occasione. Vai subito su Amazon e acquista le tue CMF Buds Pro 2 by Nothing a soli 49 euro, invece che 59 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.