Cloudflare: sventato il più grande attacco DDoS su HTTPS

Cloudflare, nota azienda di sicurezza e di content delivery, è da poco riuscita a sventare quello che è stato identificato come il più imponente attacco DDoS di tipo HTTPS di sempre, oltre che uno dei più importanti mai affrontanti dalla società a stelle e strisce.

Cloudflare: sventato attacco DDoS su HTTPS di di 15,3 milioni di richieste al secondo

Stando a quanto comunicato dall'azienda, l’attacco è stato lanciato sul protocollo HTTPS, ha avuto origine da alcuni datacenter in cloud e ha generato ben 15,3 milioni di richieste al secondo (rps). La durata è stata pari a meno di 15 secondi ed è stato rivolto a un launchpad per criptovalute rimasto anonimo che però Cloudflare ha descritto come uno strumento adoperato per presentare i progetti di finanza decentralizzata ai possibili investitori.

L'attacco è stato lanciato da una botnet composta da circa 6000 bot unici in 112 paesi. Quasi il 15% del traffico dell'attacco proveniva dall'Indonesia, seguita da Russia, Brasile, India, Colombia e Stati Uniti. All'interno di quei paesi l'attacco è stato originato da oltre 1300 reti differenti, in primis il provider tedesco Hetzner Online GmbH, seguito da Azteca Comunicaciones Colombia e OVH in Francia.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Cloudflare riguardo l’accaduto.

Gli attacchi HTTPS DDoS sono più costosi in termini di risorse di calcolo richieste a causa del costo più elevato per stabilire una connessione sicura crittografata TLS. Pertanto, all'attaccante costa di più lanciare l'attacco e alla vittima mitigarlo. Abbiamo visto attacchi molto grandi in passato su HTTP (non crittografato), ma questo attacco si distingue per le risorse richieste.

