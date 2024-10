Cloud sicuro per tutta la famiglia in sconto fino a 700€ con pCloud

Conservare in un cloud sicuro foto e video è un'esigenza di sempre più persone. Non tutti i servizi di cloud storage sono però uguali, per questo motivo è importante scegliere con cura la piattaforma a cui affidarsi. A questo proposito segnaliamo l'offerta sui piani a vita di pCloud in corso in questo momento sul sito ufficiale, grazie alla quale è possibile risparmiare fino a 700 euro per 10 TB di spazio.

L'azienda pCloud si distingue rispetto agli altri servizi cloud per la sicurezza offerta. La società ha infatti sede in Svizzera, per cui file e dati personali dei clienti sono in automatico tutelati da una delle leggi sulla privacy più rigide nel Vecchio Continente. Ma non è soltanto questo a rendere pCloud un servizo diverso dagli altri.

Risparmia fino a 700 euro sui piani a vita del cloud sicuro di pCloud

Dopo aver citato la legge federale svizzera sulla protezione dei dati, aggiungiamo l'utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL e la crittografia lato client, due soluzioni che migliorano in modo esponenziale la privacy dei documenti caricati sullo spazio di archiviazione offerto da pCloud.

Un altro dettaglio importante per la sicurezza dei propri file è il salvataggio di foto e video su almeno tre diversi server presenti in un centro dati europeo di massima sicurezza. In questo modo, qualunque cosa possa accadere, si ha la certezza che i propri ricordi siano conservati in una specie di cassaforte inespugnabile.

Altri due aspetti chiave del servizio sono l'accesso su qualsiasi dispositivo e la facilità d'uso, che rende la piattaforma accessibile a tutti, anche a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

Questi i prezzi dei piani individuali a vita di pCloud in offerta:

199 euro per il piano Premium da 500 GB (33% di sconto)

399 euro per il piano Premium Plus da 2 TB (33% di sconto)

1.190 euro per il piano Ultra da 10 TB (37% di sconto)

Per beneficiare dei vantaggi del cloud sicuro di pCloud, è possibile attivare uno dei piani a vita qui sopra e risparmiare fino a 700 euro tramite questa pagina del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.