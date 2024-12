Cloud sicuro con crittografia a conoscenza zero e 80% di sconto su tutti i piani

Le persone che lavorano a casa in smart working hanno la necessità di uno spazio cloud sicuro dove conservare i documenti di lavoro più importanti. Per spazio sicuro si intende un servizio di cloud storage che utilizza la crittografia a conoscenza zero, attraverso cui ogni utente ha la consapevolezza che i propri dati sono inaccessibili a chiunque, anche allo stesso staff del servizio a cui ci si affida.

A questo proposito, una delle soluzioni migliori attualmente disponibili è quella di Internxt: crittografia a conoscenza zero, codice open source verificato e fino a 10 TB di spazio di archiviazione, questi i principali punti di forza del servizio attivabile a partire da 0,95 euro al mese per effetto dell'80% di sconto su tutti i piani.

Per attivare uno dei piani a disposizione occorre collegarsi al sito ufficiale di Internxt.

I piani di Internxt sono in sconto dell'80%

I piani individuali con abbonamento annuale e i piani a vita di Internxt presentano tutti le stesse funzionalità. L'unico elemento per cui si differenziano riguarda lo spazio di archiviazione, con una disponibilità massima pari a 10 TB.

Per quanto riguarda i servizi inclusi in ogni piano, si annoverano la condivisione crittografata di file e cartelle, l'accesso ai file da qualunque tipo di dispositivo, l'autenticazione a due fattori (2FA), la condivisione protetta da password e il caricamento di file fino a 20 GB. A tutto questo si aggiunge poi la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Ecco i prezzi dei piani Internxt scontati dell'80%.

Piani individuali con abbonamento annuale

200 GB di spazio di archiviazione a 9,20 euro l'anno invece di 45,99 euro

2 TB di spazio di archiviazione a 22 euro l'anno invece di 109,99 euro

5 TB di spazio di archiviazione a 40 euro l'anno invece di 199,99 euro

10 TB di spazio di archiviazione a 60 euro l'anno invece di 299,99 euro

Piani a vita

2 TB a 180 euro per sempre (pagamento unico)

5 TB a 380 euro per sempre (pagamento unico)

10 TB a 580 euro per sempre (pagamento unico)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.