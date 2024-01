Cloud sicuro al miglior prezzo con Klarna: scopri l'offerta di IceDrive

Stai cercando da tempo un servizio di cloud storage con uno spazio di archiviazione piuttosto ampio e, soprattutto, a un prezzo economico? Se la sicurezza e la privacy sono la tua priorità, IceDrive è la soluzione ideale.

Grazie alle offerte attuali, su tutti i piani proposti dall'azienda viene applicato uno sconto del 70%, indipendentemente dalla durata dell’abbonamento, anche se Klarna consiglia quelli cinquennali.

IceDrive: ampia scelta di storage e grandi risparmi

I piani di IceDrive sono divisi in base allo spazio di storage: 1 TB, 3 TB e 10 TB. Come dicevamo, tutti questi piani sono scontati. Pagando soltanto 59 euro, potrai abbonarti per un anno al piano I da 1 TB di storage, costo che passa a 189 euro per 5 anni di abbonamento.

Inoltre, puoi provare il servizio con un account gratuito che offre 10 GB di storage, e poi passare a un piano a pagamento per avere più spazio.

Le promo di IceDrive sono davvero convenienti. Gli sconti sull'abbonamento annuale sono davvero interessanti:

il piano da 1 TB ha un costo di 59 euro invece di 72 euro;

invece di 72 euro; il piano da 3 TB ha un costo di 120 euro invece di 144 euro;

invece di 144 euro; il piano da 10 TB costa soltanto 299 euro invece di 360 euro.

Se vuoi abbonarti per cinque anni, i prezzi sono ancora più convenienti. Lo stesso piano da 1 TB costa 189 euro invece di 360 euro, il piano da 3 TB costa 399 euro invece di 720 euro, mentre il piano da 10 TB ha un costo di 999 euro invece di 1.800 euro. Questi piani sono altamente consigliati da Klarna.

Queste offerte di IceDrive sono a tempo limitato; quindi, ti consigliamo di abbonarti prima possibile. Basta cliccare sul bottone qui sotto per entrare nella pagina ufficiale del servizio, in cui potrai scegliere il piano a te più congeniale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.