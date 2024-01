Cloud sicuro al miglior prezzo: 1 TB con Icedrive ora costa pochissimo

Chi è alla ricerca di un servizio di cloud storage in grado di offrire tanto spazio di archiviazione con una spesa ridotta e senza rinunciare alla massima sicurezza e privacy può ora puntare su Icedrive. Grazie alle offerte in corso, infatti, è possibile ottenere un risparmio considerevole su tutti i piani proposti dall'azienda, sia per quanto riguarda l'abbonamento annuale che l'abbonamento di cinque anni.

I tagli di storage sono tre: 1 TB, 3 TB e 10 TB. Tutti vengono proposti in sconto e bastano appena 59 euro per un anno di abbonamento oppure 189 euro per cinque anni di abbonamento per avere 1 TB di storage in cloud a disposizione.

Per scoprire tutte le offerte è possibile consultare il sito ufficiale di Icedrive. Da notare che è anche possibile creare un account gratuito che garantisce 10 GB di storage a disposizione dell'utente oltre alla possibilità di passare, in qualsiasi momento, a un piano a pagamento per incrementare lo storage disponibile.

Cloud al miglior prezzo: ecco perché scegliere Icedrive

Le offerte di Icedrive sono da cogliere al volo. L'abbonamento annuale viene scontato con queste promo:

il piano da 1 TB costa 59 euro invece di 72 euro

il piano da 3 TB costa 120 euro invece di 144 euro

il piano da 10 TB costa 299 euro invece di 360 euro

C'è poi la possibilità di attivare l'abbonamento quinquennale. In questo caso, i prezzi sono i seguenti:

il piano da 1 TB costa 189 euro invece di 360 euro

il piano da 3 TB costa 399 euro invece di 720 euro

il piano da 10 TB costa 999 euro invece di 1.800 euro

Per tutte le proposte c'è la crittografia lato client oltre a una banda particolarmente ampia per l'accesso ai propri dati. Tutte le offerte sono accessibili di seguito. Basta creare un account (con 10 GB di spazio in cloud) per iniziare subito a sfruttare il servizio.

