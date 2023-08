Cloud senza limiti: Internxt a metà prezzo sul piano lifetime

La crescente consapevolezza delle minacce alla sicurezza online ci ha spinto a cercare soluzioni affidabili per proteggere i nostri dati preziosi. Tra queste c'è Internxt, una vera e propria rivoluzione nel campo dello storage cloud.

Se cerchi un cloud storage sicuro e altamente privato, Internxt è ciò di cui hai bisogno. Offre un servizio cloud privato progettato per mettere l'utente al centro, restituendoti il controllo completo dei tuoi dati. In più, grazie alla promozione attiva ancora per pochi giorni, potrai ottenere tutti i piani a vita (e cioè senza abbonamento) con uno sconto del 50%.

Con Internxt la sicurezza è al primo posto

La prima cosa che salta all'occhio con Internxt è il suo impegno per la sicurezza. Non solo non conserva password o altre informazioni personali, ma i tuoi dati sono rigorosamente frammentati e sottoposti a crittografia end-to-end sia durante il trasferimento che quando vengono archiviati. Questo significa che i tuoi dati sono al sicuro da occhi indiscreti, offrendoti una tranquillità impareggiabile.

Ma la sicurezza di Internxt non si basa solo su promesse. Il fatto che il suo codice sorgente sia pubblico e consultabile su GitHub offre una trasparenza senza pari. Inoltre, la certificazione da parte di Securitum, leader europeo nel penetration testing, conferma la robustezza della loro infrastruttura. Scegliendo Internxt, stai scegliendo una soluzione che mette la tua sicurezza al primo posto.

La sicurezza è fondamentale, ma le prestazioni contano altrettanto. Con server ad alta velocità distribuiti in tutta l'Unione Europea, Internxt offre prestazioni ottimali per un accesso rapido ai tuoi dati. La sua interfaccia utente è intuitiva e user-friendly, progettata per essere accessibile a tutti, anche agli utenti meno esperti.

Attraverso l'offerta attiva - ancora per pochissimi giorni - potrai ottenere uno dei piani a vita di Internxt con uno sconto del 50%. Questo significa che una volta acquistato uno dei piani disponibili, lo spazio sarà tuo per sempre, senza costi mensili ricorrenti. Questa promozione è un'opportunità imperdibile per ottenere un cloud storage sicuro e privato a prezzi altamente competitivi.

Ecco i piani disponibili:

2 TB di spazio a soli 149 euro invece di 299 euro.

a soli invece di 299 euro. 5 TB a soli 249 euro anziché 499 euro.

a soli anziché 499 euro. 10 TB a soli 499 euro contro i 999 euro originali.

E non preoccuparti, non ci sono costi nascosti. Inoltre, Internxt offre una garanzia di rimborso di 30 giorni se non sei soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.