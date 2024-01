Cloud a vita di pCloud: risparmia 100 euro all'anno con 2 TB di cloud storage

La scelta di uno spazio cloud a vita rappresenta un modo intelligente per risparmiare sui costi a lungo termine, evitando gli oneri ricorrenti degli abbonamenti.

Tra i provider di spicco in questo settore, pCloud offre soluzioni "lifetime" con tre piani distinti: 500 GB, 2 TB e 10 TB, con costi rispettivamente di 199 euro, 399 euro e 1.190 euro. La flessibilità di pagamento in 3 rate tramite PayPal rende l'opzione ancora più accessibile.

Piani pCloud: risparmio notevole nel lungo periodo

Scegliendo il piano "lifetime" da 2 TB con pCloud, gli utenti possono risparmiare significativamente. Ad esempio, confrontando pCloud con Google One, dove quest'ultimo richiede una spesa annuale di 99,99 euro per 2 TB, diventa evidente il vantaggio finanziario offerto da pCloud.

Dopo quattro anni, entrambe le opzioni avranno una spesa totale simile. Tuttavia, dal quinto anno in poi, chi ha optato per pCloud potrà risparmiare 100 euro all'anno, creando un notevole divario di costo.

Questo rende le offerte pCloud estremamente vantaggiose nel lungo periodo, fornendo un'alternativa economica e affidabile per le esigenze di archiviazione in cloud. Per accedere a queste vantaggiose offerte, è possibile seguire il link fornito qui di sotto.

