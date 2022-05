Clop: il ransomware è tornato a colpire

Gli esperti in cybersicurezza credevano fosse definitivamente scomparso dalla scena, ma a sorpresa Clop (altrimenti noto come CL0P), uno dei ransomware più chiacchierati di sempre, è tornato a colpire e a mettere sotto scacco i dispositivi degli utenti, o almeno così sembrerebbe essere. Dopo un periodo di inattività di qualche mese, registrato tra novembre 2021 e febbraio 2022, i ricercatori di NCC Group lo hanno infatti nuovamente individuato.

Clop: registrati nuovi attacchi del ransomware ad aprile 2022

Andando più in dettaglio, ad aprile 2022 sono stati registrati 21 attacchi. Le vittime appartengono prevalentemente al settore industriale e tecnologico. Ciò si apprende dalle pubblicazioni dei leak con i dati che sottratti nel database gestito dalle gang di criminali informatici.

La teoria che viene però avanzata dagli esperti di sicurezza e che al momento sembra pure essere quella maggiormente accreditata, sebbene non ancora confermata, è che i cybercrminali potrebbero non essere tornati alla carica, ma solo aver deciso di pubblicare i dati da loro posseduti e ancora non diffusi che sono stati sottratti ai proprietari durante gli attacchi messi a segno in passato.

Da notare che l’attività del gruppo di cybercrminali alle spalle di Clop ha subito un forte stop a giugno del 2021, quando nel corso di un’operazione portata avanti dall’Interpol e che ha coinvolto le autorità su scala mondiale sono state arrestate numerose persone con l’accusa di riciclaggio di denaro derivate dal pagamento dei riscatti delle vittime.

