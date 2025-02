Clipchamp: svelate le nuove funzionalità in arrivo nel 2025

In un recente post sul Microsoft 365 Insider Blog, Redmond ha annunciato nuovi aggiornamenti in arrivo per Clipchamp, il suo strumento di editing video "rapido e semplice". Gli utenti con un account personale inizieranno a vedere gli aggiornamenti già questo mese. Gli utenti con account aziendale li riceveranno il mese prossimo. Quando si riceverà l'aggiornamento, la prima modifica importante che probabilmente si noterà sarà la possibilità di passare dalla modalità chiara a quella scura. Come previsto, Clipchamp rispetterà le impostazioni di sistema, ma è possibile ignorarle in Generale nelle impostazioni in-app.

L'interfaccia di modifica, probabilmente la parte più utilizzata di Clipchamp, sta subendo una riprogettazione. Microsoft renderà l'interfaccia "semplicistica e adatta ai principianti". Le modifiche degne di nota si concentrano nel rendere la navigazione più semplice. La barra laterale e la timeline ora possono essere compresse, lo zoom avanti e indietro sulla timeline è più preciso ed è disponibile la riproduzione a schermo intero. Le azioni di annullamento e ripristino sono state regolate per un controllo migliore. Inoltre, i rapporti di aspetto possono essere modificati in base alle esigenze e le didascalie generate dall'intelligenza artificiale sono ora un'opzione per i video. Sempre in fase di editing, Microsoft ha aggiunto i timestamp in questa versione di Clipchamp. Ora, quando si posiziona il cursore sulla timeline, apparirà un timestamp della propria posizione nel video.

Clipchamp: migliorato anche il raggruppamento delle risorse

Per semplificare la gestione degli elementi in un progetto Clipchamp, Microsoft sta migliorando la funzionalità di raggruppamento per le risorse. Con l'aggiornamento, dopo aver selezionato elementi come musica, testo o immagini, si può fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Raggruppa, per combinarli in un elemento traccia. Le risorse raggruppate sono inoltre rappresentate sulla timeline con una miniatura e dettagli aggiuntivi, tra cui il numero di elementi in un gruppo e un conteggio dettagliato per tipo. Clipchamp ha fatto molta strada da quando Microsoft l'ha acquisita nel 2021. Da allora, la piattaforma ha ricevuto funzionalità come il pulsante di suggerimento AI, che evidenzia le parti silenziose di un video che gli utenti possono scegliere di eliminare. Infine, ha incluso un'altra funzionalità che consente agli utenti di inserire registrazioni audio nei video.