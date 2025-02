Claude Code: l'AI tool per il coding di Anthropic

In corrispondenza con il rilascio di Claude 3.7 "Sonnet" Anthropic ha presentato anche Claude Code. Un tool AI pensato appositamente per il coding. Il progetto è attualmente in fase di betatest sotto forma di anteprima di ricerca ed è aperto alla raccolta di feedback con ulteriori miglioramenti che arriveranno nelle prossime settimane.

Come funziona Claude Code

Nel caso di Claude Code, più che di un singolo agente AI possiamo parlare di uno strumento per la programmazione basato su agenti che opera direttamente all'interno del terminale. Esso è in grado di comprendere una codebase e assiste l'utilizzare permettendogli di scrivere codice più velocemente attraverso comandi espressi in linguaggio naturale. Integrabile con qualsiasi ambiente di sviluppo, Claude Code è stato concepito per semplificare il workflow senza dover far ricorso a server addizionali o a configurazioni particolarmente macchinose.

Con questo strumento si possono modificare file e correggere bug in un'intera codebase. Il tool può rispondere a domande sull'architettura e la logica di un'applicazione così come eseguire e correggere test, linting e altri comandi. Da segnalare anche la possibilità di effettuare ricerche nella cronologia di git, risolvere conflitti di merge e creare commit.

Per quanto riguarda la sicurezza, Claude Code è stato implementato in modo da garantire una connessione API diretta. Questo significa che le query verranno indirizzate direttamente all'API di Anthropic senza impiegare server intermedi. Il tool opera nel terminale ospitante, mantiene la consapevolezza della struttura di un progetto comprendendone il contesto ed esegue task al posto dell'utilizzatore come applicare modifiche ai file e creare commit.

Requisiti di sistema per l'installazione

Per poter utilizzare Claude Code è necessario operare su un terminale equipaggiato con macOS 10.15, Ubuntu 20.04, Debian 10 o versioni successive. Su Windows è disponibile invece tramite WSL. Sono poi richiesti un un minimo 4GB RAM e Node.js 18 o superiore.

Sono da considerarsi infine dei requisiti opzionali git 2.23 o release più recente, GitHub o GitLab CLI per flussi di lavoro PR e ripgrep per la ricerca file avanzata. La connessione Internet è richiesta per l'autenticazione e l'elaborazione via AI.