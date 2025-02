Claude 3.7 Sonnet: Anthropic lancia AI con 'ragionamento ibrido'

Anthropic ha lanciato il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato di sempre, Claude 3.7 Sonnet. Il modello introduce il ragionamento ibrido, un nuovo approccio che gli consente di rispondere rapidamente e anche di perseguire un pensiero più intensivo e graduale, come la capacità cognitiva umana. Una delle caratteristiche distintive di Claude 3.7 Sonnet è il controllo preciso sul processo di pensiero. Gli utenti API possono ora specificare il livello di "budget di pensiero" richiesto, consentendo loro di bilanciare velocità e costi con la qualità dell'output. Tuttavia, la vera forza di Claude 3.7 Sonnet risiede nelle sue prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di attività. Secondo Anthropic, i test iniziali hanno dimostrato la forza senza pari del modello nella codifica e nello sviluppo web front-end. Vi sono infatti miglioramenti impressionanti in aree come la gestione di basi di codice complesse, l'uso di strumenti avanzati e l'abbozzo di modifiche al codice.

Claude 3.7 Sonnet: modello accessibile a tutti gli utenti gratuiti e a pagamento

Claude 3.7 Sonnet, non è stata però l’unica novità introdotta da Anthropic. L’azienda ha infatti svelato anche Claude Code, un'utilità da riga di comando in un'anteprima di ricerca limitata. L'utilità consente agli sviluppatori di delegare la maggior parte del lavoro di codifica direttamente dal terminale. Claude Code può interagire direttamente con il processo di sviluppo software, dalla ricerca e modifica del codice all'esecuzione di test, all'invio di modifiche e alla chat con strumenti da riga di comando, il tutto mantenendo lo sviluppatore informato in ogni fase.

Il nuovo Claude 3.7 Sonnet è accessibile con tutti i livelli di abbonamento Claude, ovvero free, Pro, Team ed Enterprise. Inoltre, può anche essere utilizzato tramite l'API Anthropic, Amazon Bedrock e Google Cloud Vertex AI. A differenza della soluzione gratuita, tutti gli abbonamenti a pagamento possono anche sfruttare la modalità di pensiero esteso del modello di Anthropic.