Chuwi è un'azienda che anno dopo anno conquista utenti. I suoi prodotti puntano su un rapporto qualità-prezzo (forse) senza pari, e se poi ci sono anche succosi sconti di cui approfittare, non ce n'è davvero per nessuno. È il caso del GemiBook Pro 14", un laptop con corpo in alluminio e una scheda tecnica impressionante. A lasciare di stucco è però il prezzo: solo 299€ - spedizione inclusa - applicando manualmente il coupon valido per uno sconto di 100€.

Chuwi GemiBook Pro 14": più di un medio-gamma

Il GemiBook Pro è un laptop che si presta a molteplici utilizzi, e lo fa sempre al meglio. Il suo cuore pulsante è il processore Intel Gemini Lake Refresh N5100 fino a 2,7 GHz. È ben supportato nelle operazioni dalla GPU UHD 600 integrata, che gestisce perfettamente anche i contenuti in 4K.

Lo schermo - formato 3:2 - è fantastico: si tratta di un 14" IPS con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), con colori brillanti e ben bilanciati.

Quella di Chuwi è una macchina con chassis completamente in alluminio, e dunque leggera, sottile e comoda da trasportare ovunque. Nello zaino o nella borsa, non avvertirai quasi mai il suo peso.

È l'ideale da utilizzare per operazioni quotidiane di base, come Office, videochiamate di lavoro o con amici e parenti, lite gaming, streaming (con il Wi-Fi 6 navighi che è un piacere), social network e anche editing di foto e video. Con i dovuti limiti, però. Il processore infatti trova validi alleati negli 8GB di RAM e nei 256GB di archiviazione su SSD.

In termini di connettività invece, purtroppo c'è un bel po' da segnalare. A tua disposizione hai infatti una USB-C, una USB-A 3.0 e uno slot per leggere le schede TF. Niente male per un computer portatile così sottile come il GemiBook Pro di Chuwi.

📢 Prima dei saluti voglio ricordati una cosa fondamentale. Per concludere l'acquisto del notebook di Chuwi a 299€ devi spuntare manualmente la casella del Coupon. Solo così infatti otterrai uno sconto immediato di 100€.

