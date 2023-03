Qui non c'è assolutamente tempo da perdere, e ti dico subito il perché. Amazon oggi propone uno sconto di 500€ tondi tondi su un computer da gaming strepitoso. Si tratta dell'Acer Nito 5 AN517-55-75R8 con processore Intel Core i7 di 12a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, tra le altre cose.

Grazie alla super promo del gigante di Seattle, il prezzo finale del notebook passa da 1.899€ a 1.399€. Con spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

Acer Nitro 5, un notebook da gaming SPAZIALE

Certo, se vuoi risparmiare ancora di più c'è l'HP Victus a meno di 800€, ma l'Acer Nitro 5 - diciamoci la verità - è di un altro livello. È una macchina pensata principalmente per il gaming, ha tutto quello che ti serve per un'esperienza senza precedenti, ma vista la scheda tecnica, ci puoi fare davvero di tutto. Anche editing di foto e video, per dire.

Torniamo comunque sulla questione videoludica e su alcune sigle e numeri che fanno venire il mal di testa (in senso buono, sia chiaro) solo a vederli.

Processore Intel Core i7-12700H

16GB di RAM DDR4

Archiviazione SSD PCIe SED da 1024GB

GPU NVIDIA GeForce 3060 con 6GB DDR6

Nuovo sistema di raffreddamento a doppia ventola

Tastiera retroilluminata RGB con 4 zone (completa di tasti funzione e tastierino numerico)

E che dire del display? Fantastico. Si tratta di un pannello IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) da 17,3 pollici con refresh rate a 144 Hz. È circondato da cornici sottili (quella in alto ospita anche la webcam).

Ma non è tutto, prendi nota:

HDMI 2.1

Intel Thunderbolt 4

USB 3.2 gen 1

2x USB 3.2 Gen 2

Bluetooth 5.0

Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i

LAN Killer Ethernet E2600

Sistema operativo Windows 11 Home

Dai, è impossibile resistere alla tentazione. Con uno sconto immediato di 500€, il notebook da gaming di Acer DEVE essere aggiunto subito al carrello.

