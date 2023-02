ChromeLoader: ora si diffonde tramite file VHD di giochi famosi

Quando si parla di adware, uno tra i nomi che spicca maggiormente è sicuramente ChromeLoader. A tal proposito, nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia che è in atto una nuova campagna ad esso relativa, la quale sfrutta file con estensione VHD con nomi di videogiochi popolari.

ChromeLoader: nuova campagna con file VHD di videogame popolari

Andando più in dettaglio, a scoprire la cosa è stato un membro dell’Ahnlab Security Emergency Response Center (ASEC), il quale ha fatto presente i titoli maggiormente sfruttati in tal senso, ovvero: Elden Ring, ROBLOX, Dark Souls 3, Red Dead Redemption 2, Call of Duty, Portal 2, Minecraft e tanti altri giochi con una certa fama.

All’attivaizone dell’adware viene installata l’estensione ChromeLoader sul browser Chrome, per cui quest'ultimo inizia a mostrare annunci pubblicitari molesti e a cambiare le impostazioni definite dall'utente, andando a rubare le credenziali degli internauti che sono state conservate al suo interno.

Da tenere presente che, stando a quelli che sono i dati recentemente raccolti, ChromeLoader ha visto il sorgere di nuove varianti a partire da settembre dello scorso anno, con diverse modalità di attacco sempre più evolute, divenendo, di fatto, un canale preferenziale addirittura per la messa a segno di attacchi di tipo ransomware.

