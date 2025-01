Chromebook: Face control permetterà di utilizzare il PC con il viso

Google ha annunciato alla fiera di tecnologia educativa BETT di Londra che sta lanciando una nuova funzionalità di accessibilità per i Chromebook chiamata Face control. Come suggerisce il nome, la funzionalità consente agli utenti di controllare il cursore del Chromebook muovendo la testa ed eseguendo varie azioni tramite gesti facciali. Il gigante della ricerca ha parlato di Face control a dicembre dell'anno scorso e ha condiviso diversi dettagli. Face control si basa su modelli di apprendimento automatico per generare un mesh 3D di 478 punti facciali specifici per consentire un rilevamento preciso dei gesti in tempo reale per il controllo a mani libere.

Chromebook: Face control riconoscerà fino a 18 gesture

Face control trae ispirazione da Project GameFace e Lance Carr. Quest’ultimo è un gamer con distrofia muscolare che ha dimostrato il potenziale della tecnologia di controllo facciale per il gaming. Project GameFace è stato creato per aiutare gli utenti con disabilità motorie e offrire loro un'alternativa ai metodi di input tradizionali come mouse e tastiera. La funzionalità può essere utile per tutti, ad esempio per digitare e-mail o far avanzare le diapositive di una presentazione con i gesti facciali. Il controllo facciale era inizialmente limitato. Tuttavia, in seguito è stato ampliato per riconoscere fino a 18 gesture. Google consiglia che la funzionalità richieda almeno 8 GB di RAM per la migliore esperienza.

Oggigiorno, sempre più piattaforme offrono esperienze a hand-free. Apple ha integrato la funzionalità Eye Tracking in iOS 18 e iPadOS 18, consentendo agli utenti di controllare i propri dispositivi semplicemente usando gli occhi. Secondo i numeri condivisi dall'azienda, oltre 50 milioni di studenti e insegnanti utilizzano i Chromebook a livello globale. Google ha condiviso un carico di aggiornamenti per gli utenti del settore dell'istruzione e ha annunciato che lancerà oltre 20 nuovi Chromebook e Chromebook Plus nel 2025. Ci saranno modelli come ASUS Chromebook CR12 (CR1204C) e HP Fortis G1i 14 Chromebook per le classi più vecchie e dispositivi come Acer Chromebook Spin 511 e Lenovo Chromebook Duet EDU G2 pensati per le classi più giovani. Nel frattempo, gli insegnanti possono mettere le mani su dispositivi come Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 (14", 10) o Samsung Galaxy Chromebook Plus.