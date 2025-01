Chrome Web Store: in arrivo nuove opzioni per gli amministratori

Google ha annunciato alcune nuove funzionalità e modifiche per gli utenti di Workspace. La società ha affermato che gli amministratori possono ora personalizzare l'esperienza del Chrome Web Store per le proprie organizzazioni e utenti con varie opzioni. Le aziende sono state in grado di distribuire Chrome Web Store privati per pubblicare le proprie estensioni in uno spazio limitato. Gli amministratori possono anche impostare policy per installare automaticamente e silenziosamente le estensioni per gli utenti nella propria organizzazione. Queste non possono essere disabilitate o rimosse. Le nuove opzioni consentono agli amministratori di Workspace di personalizzare il Chrome Web Store della propria organizzazione aggiungendo branding e messaggi personalizzati come loghi aziendali, banner di benvenuto e banner di annunci. Inoltre, possono anche gestire estensioni specifiche del browser per gli utenti, tra cui estensioni consigliate e private.

Gli amministratori possono ottimizzare ulteriormente l'esperienza di navigazione con i controlli di categoria. Questi consentono di nascondere categorie di estensioni specifiche. Google ha affermato in un post del blog che una nuova raccolta di estensioni mostra tutti gli elementi "consentiti dagli amministratori IT". L'aggiornamento semplifica per gli utenti finali la ricerca di estensioni pertinenti al lavoro e approvate dall'amministratore. D'altro canto, offre anche agli amministratori un maggiore controllo sulle estensioni.

Oltre a ciò, l'esperienza del Chrome Web Store è stata aggiornata per offrire risultati di ricerca migliori. Gli utenti finali possono trovare facilmente i tag per gli elementi bloccati dall'amministratore e utilizzare opzioni di filtro avanzate come il filtro "Elementi privati". Google ha affermato che le nuove funzionalità sono disponibili per tutti i clienti Workspace con accesso alla console di amministrazione. Google ha aggiunto quattro nuove impostazioni App ed estensioni alla sezione Chrome della console di amministrazione. Gli amministratori possono accedervi andando su Menu poi Browser Chrome e App ed estensioni. Infine, basterà accedere alla scheda Impostazioni e poi Impostazioni del Chrome Web Store.