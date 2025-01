Chrome Sync verrà rimosso sulle vecchie versioni del browser

In un recente post della Chrome Community, Google ha annunciato importanti cambiamenti al suo browser, in particolare alle sue capacità di sincronizzazione dei dati. Secondo l'azienda, "all'inizio del 2025", Chrome Sync smetterà di funzionare sulle vecchie versioni del browser. Google non rivela qual è la versione minima di Chrome supportata affinché la sua sincronizzazione funzioni. Tuttavia, l’azienda afferma che le versioni di Chrome più vecchie di quattro anni potrebbero mostrare il messaggio "Aggiorna Chrome per avviare la sincronizzazione" o "Aggiorna Chrome per continuare a utilizzare i dati di Chrome nel tuo account Google".

L’azienda di Mountain View introduce poi altri dettagli. Secondo Google: "a partire dall'inizio del 2025, Chrome Sync (utilizzando e salvando i dati nel tuo Account Google) smetterà di funzionare sulle versioni di Chrome che hanno più di quattro anni. Se utilizzi una versione di Chrome che ha più di quattro anni, potresti iniziare a vedere il messaggio di errore "Aggiorna Chrome per avviare la sincronizzazione" o "Aggiorna Chrome per continuare a utilizzare i dati di Chrome nel tuo Account Google".

Google Sync: rimozione non avrà effetto su Windows 7 e 8

Google aggiunge che gli utenti non saranno in grado di sincronizzare i dati Chrome se non si può aggiornare il browser a una versione recente. Secondo Big G: “Per continuare a usare Chrome Sync, aggiorna il tuo browser alla versione di Chrome più recente disponibile sul tuo dispositivo. Se non riesci ad aggiornare il tuo browser a una versione che ha meno di quattro anni, non sarai più in grado di usare la funzionalità Chrome Sync su quel dispositivo”. Naturalmente, la modifica non avrà effetto sugli utenti di Windows 7 o Windows 8/8.1 che non possono più aggiornare Chrome a una versione più recente.

L'ultima versione di Chrome Sync disponibile per coloro che si usano le edizioni di Windows ora non supportate è Chrome 109, rilasciata a gennaio 2023. Poiché ha solo due anni, tale versione continuerà a sincronizzare i dati di Chrome tra i dispositivi. Tuttavia, per beneficiare delle nuove funzionalità e dei nuovi aggiornamenti di sicurezza di Chrome, è sempre consigliato aggiornare il browser.