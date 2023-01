Chrome 109: disponibile il supporto per CHIPS

I developer Google hanno rilasciato un nuovo upgrade del browser open source Chrome. Si tratta della prima stable release del 2023. Tale build introduce diverse novità interessanti, dedicate ai web developer, che vanno concretamente a migliorare la UX (User Experience) del browser. Chrome 109 dispone infatti del supporto iniziale per CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), ovvero quella feature che permette la gestione dei partitioned third-party cookie. CHIPS è sostanzialmente un sistema di Privacy Sandbox che consente agli sviluppatori di distribuire i cookie in una configurazione chiamata partitioned storage, che va concretamente a separare i cookie jar dal top-level site utilizzando un attributo definito come "Partitioned".

CHIPS nasce con l'obbiettivo di gestire al meglio i cookie di terze parti, che in genere sono quelli legati agli ads, cosi da garantire una migliore privacy per l'utente ed ottemperare alle varie direttive e leggi sull'anonimato in rete imposte dalle diverse nazioni.

Chrome 109 integra, nella versione per il sistema operativo Android, inoltre il supporto ad OPFS (Origin Private File System). Una tecnologia nata per migliorare e rendere più semplice per i developer implementare l'accesso ai file presenti sul disco tramite la File System Access API.

Sempre in Chrome 109 possiamo trovare il supporto a MathML Core, un linguaggio per descrivere i simboli matematici che si trovano all'interno delle pagine HTML o sui file SVG. In tale upgrade è stato inserito il codice per la gestione delle proprietà CSS chiamate hyphenate-limit-chars, queste vengono utilizzate dai programmatori web per spedicare il numero minimo di caratteri presenti in una hyphenated word, assicurando quindi un controllo granulare sulla sillabazione.

Chrome 109 è disponibile per il download gratuito per Windows, MacOS e Linux oltre che per i sistemi operativi mobile Android e IOS. Gli utenti delle distribuzioni possono ottenere l'ultima versione del browser tramite i repository software oppure sfruttando il comodo pacchetto flatpak: