Chrome: problemi con il Patch Tuesday su Windows 11

Dopo l’avvio della distribuzione del Patch Tuesday di marzo 2023 per Windows 11, molti utenti hanno iniziato a lamentare problemi nel riuscire a far funzionare Chrome. A quanto sembra, infatti, l’aggiornamento rende inutilizzabile il browser del colosso di Mountain View.

Chrome: conflitti con un modulo di Malwarebytes

A confermare la problematica è stato il team di Malwarebytes, secondo cui la situazione sarebbe correlata a un modulo del software proprietario antivirus che va in conflitto con il browser.

Andando più nello specifico, stando a quanto emerso tenendo conto delle segnalazioni di diversi utenti, l’aggiornamento cumulativo di Windows 11 22H2 KB5027231 causerebbe un conflitto tra Malwarebytes e il navigatore di "big G", portando all’interruzione del caricamento del browser e al suo avvio. Il processo è in realtà normalmente in esecuzione su Gestione Attività, ma il browser non è visibile da parte dell'utente.

Le difficoltà sono causate dal modulo anti-exploit di Malwarebytes e si presenta esclusivamente su Windows 11, sebbene non in tutti i sistemi.

Chi si ritrova ad aver a che fare con la problematica può ovviare andando a sfruttare una soluzione momentanea. Occorre aprire Malwarebytes e recarsi nella scheda Sicurezza della sezione Impostazioni, dunque bisogna fare clic sulla voce Protezione dagli exploit, poi su quella Gestisci applicazioni protette e occorre disattivare Chrome. Per salvare le modifiche apportate bisogna in conclusione fare clic sul tasto Fine.

Quando la problematica verrà risolta, cosa che si spera possa accadere a stretto giro, gli utenti dovranno provvedere ad abilitare nuovamente la protezione delle app per Chrome al fine di evitare problematiche legate, questa volta, alla sicurezza.