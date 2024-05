Chrome: picture-in-picture per le pagine web nelle app Android

Chrome si aggiorna con una nuova interessante funzione per Android: il picture-in-picture per le pagine web all'interno delle app. Questa novità permette di navigare in una pagina web all'interno di app come YouTube o Twitter Twitter e, con un semplice gesto, ridurla in una finestra fluttuante che rimane visibile mentre si utilizza l'app principale. In questo modo, è possibile tenere d'occhio un video o un articolo senza dover chiudere la scheda e perdere il punto in cui si era.

La funzione è disponibile solo per le app che utilizzano le "schede personalizzate di Chrome", le quali consentono agli sviluppatori di creare esperienze di navigazione web all'interno delle loro app. Se un'app supporta questa funzione, sarà visibile una nuova freccia rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro della pagina web. Toccandola, la pagina si ridurrà a una finestra fluttuante che può essere spostata e ridimensionata a piacimento. Per tornare alla pagina a schermo intero, basta toccare nuovamente la finestra.

(Nella gif sottostante viene mostrato l'esatto funzionamento di quanto appena descritto)

Diversi vantaggi dell'aggiunta del picture-in-picture di Chrome in alcune app Android, scopriamoli tutti

Questa funzione offre diversi vantaggi significativi: più multitasking, più comodità e più continuità. Attualmente, la funzione è disponibile nella versione beta di Chrome M124 per Android e si prevede che sarà rilasciata al pubblico nelle prossime settimane. In conclusione, l'aggiunta del picture-in-picture per le pagine web nelle app Android è una novità benvenuta che migliora notevolmente la fruibilità del web sui dispositivi mobili.

Questa funzione facilita il multitasking e permette di navigare in modo più fluido e continuo. È auspicabile che altre app, oltre a quelle che già la supportano, integrino presto questa comoda funzione, migliorando ulteriormente l'esperienza utente. Si tratta di un'aggiunta che sicuramente verrà apprezzata, negli anni, sempre di più gli utenti hanno accolto favorevolmente delle operazioni simili.