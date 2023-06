Chrome: Malwarebytes risolve i problemi con Windows 11

Il Patch Tuesday di giugno 2023 per Windows 11 non è stato particolarmente benefico per coloro che utilizzano pure Chrome. L’aggiornamento, infatti ha dato vita a un conflitto tra il navigatore di casa Google e l’antimalware Malwarebytes il quale ha impedito la corretta esecuzione del browser. Ora, però, i problemi sembrano finalmente essere stati risolti.

Malwarebytes ha infatti rilasciato un fix relativo alla versione Premium con cui il conflitto viene annullato e Chrome ha ripreso a funzionare regolarmente sui PC con Windows 11 su cui è stato installato l’update.

Andando più in dettaglio, successivamente all’installazione dell’update KB5027231 di Windows 11, gli utenti hanno purtroppo avuto modo di constatare che Chrome non funzionava in maniera corretta. Il relativo processo risultava essere in esecuzione, ma la finestra del browser non era visibile, il che ne ha impedito, di fatto, l'impiego. Malwarebytes ha successivamente confermato che il problema era dovuto alla protezione contro gli exploit del suo software.

Per risolvere la problematica, gli utenti che usano Chrome e la versione Premium di Malwarebytes devono semplicemente aggiornare l’antivirus, andando a installare la versione 4.5.31.270. Nella scheda Informazioni devono essere visibili le versioni 1.0.71190 del pacchetto e 1.0.2047 dei componenti. Da precisare che l'update viene applicato in maniera automatica alle nuove installazioni.

Per quel che riguarda invece l'installazione manuale, dopo averla eseguita è necessario riattivare la protezione contro gli exploit per il navigatore di Google. Questa opzione non è disponibile nelle impostazioni della versione gratuita di Malwarebytes, pertanto in tal caso il browser non ha mai dato problemi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.