Chrome avvisa gli utenti che uBlock Origin verrà presto disattivato

Il Chrome Web Store di Google sta ora avvisando che l'ad blocker uBlock Origin e altre estensioni potrebbero presto essere bloccate. Tale mossa era già stata annunciata settimane fa e ora sembra essere sempre più vicina alla realizzazione. Come si legge nella pagina del Chrome Web Store per uBlock Origin: "A breve questa estensione potrebbe non essere più supportata perché non segue le best practice per le estensioni di Chrome". L'avviso include un link alla pagina di supporto Google che afferma che l'estensione potrebbe essere disattivata per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti. I nuovi avvisi sono stati segnalati nelle scorse ore dagli utenti su X, che hanno visto un messaggio diverso sul Chrome Web Store che affermava che l'estensione non è più disponibile. Il nuovo avviso consiglia agli utenti di passare a un ad blocker diverso, che supporti Manifest V3, come uBlock Original Lite e simili.

Molti utenti di Chrome ora affermano che passeranno ad altri browser se uBlock Origin dovesse essere bloccato. Tuttavia, questo avviso viene visualizzato come parte della continua deprecazione da parte di Google della specifica dell'estensione Manifest V2 (MV2), utilizzata da uBlock Origin. Ad agosto, Google ha iniziato ad avvisare gli utenti direttamente nel browser che l'estensione sarebbe stata disattivata e che sarebbe stato opportuno trovare delle alternative. All'epoca, Raymond Hill, sviluppatore e manutentore principale di uBlock Origin, spiegò che questi avvisi erano il risultato del fatto che Google aveva abbandonato il supporto per la piattaforma di estensioni Manifest V2 (MV2) in favore di Manifest V3 (MV3).

Chrome: Manifest 2 supportato fino a giugno 2025

Queste versioni di Chrome Manifest sono specifiche per la creazione di estensioni che delineano regole, autorizzazioni e API che gli sviluppatori devono seguire. Nel 2019, Google ha annunciato che Manifest V2 sarebbe stato deprecato in favore di Manifest V3, che ha iniziato a essere implementata per la prima volta con Chrome 88 a dicembre 2020. Tuttavia, il nuovo Manifest V3 ha introdotto sfide tecniche significative per gli sviluppatori di estensioni, in particolare quelli che richiedono un maggiore controllo sulle funzioni del browser web come gli ad blocker. Ciò ha costretto gli sviluppatori a creare nuove estensioni con capacità limitate (come uBlock Origin Lite di Hill). Mentre uBlock Origin Lite potrebbe andare bene per alcuni utenti, coloro che necessitano di un filtro avanzato potrebbero scoprire di avere un'esperienza più limitata.

Anche dopo che Manifest V2 sarà deprecato, gli utenti possono continuare a utilizzare l'estensione Manifest V2 fino a giugno 2025 utilizzando la politica ExtensionManifestV2Availability. Questa politica consente all'azienda e ad altri utenti di controllare la disponibilità dell'estensione Manifest v2 su Linux, Mac, Windows e ChromeOS. L'ad blocker uBlock Origin continuerà a funzionare su Firefox e Brave Browser e Vivaldi, che poiché continueranno a supportare normalmente Manifest V2. Gli utenti affezionati all’estensione possono quindi trovare sia browser basati su Chromium sia alternative che supportano il popolare filtro dei contenuti e ad blocker.