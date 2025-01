Chrome 133 includerà nuova funzionalità di risparmio energetico

Google Chrome 133 dovrebbe essere lanciato con una nuova funzionalità di risparmio energetico chiamata freezing. Secondo il blog di Chrome Developer, le schede in background idonee e ad alta intensità di CPU verranno “congelate” quando il computer è in modalità di risparmio energetico. Ciò dovrebbe consentire agli utenti di prolungare la durata della batteria dei loro dispositivi quando sono lontani da un caricabatterie. Con questa nuova funzionalità, il browser Chrome cercherà di ridurre al minimo qualsiasi interruzione congelando solo le schede in background che soddisfano criteri specifici e sono ad alta intensità di CPU. Google ha affermato che congelare una scheda è diverso dallo scaricare una scheda dalla memoria. Quando si torna alla scheda interessata, questa riprenderà tutte le attività in coda senza perdita di stato.

Chrome 133: nuova funzionalità eviterà il congelamento delle app web

Google afferma anche che il congelamento sospenderà l'esecuzione delle attività sulle pagine interessate, inclusi i gestori di eventi, i timer e i risolutori di promesse. Il gigante della ricerca ha anche dichiarato che la nuova funzionalità avrà lo scopo di evitare il congelamento di app web "implementate in modo efficiente", come client di posta elettronica o chat, o app di calendario che generano notifiche. Anche le pagine web che forniscono funzionalità di audio o videoconferenza e quelle che controllano dispositivi esterni non saranno congelate per evitare interruzioni.

Per gli sviluppatori che gestiscono i siti web, Google afferma che, se la pagina non è attiva in background, probabilmente non verrà influenzata dal freezing. Tuttavia, se il sito offre funzionalità in background, bisogna provare a ridurre al minimo l'utilizzo della CPU. In questo modo, il sito non verrà considerato ad alta intensità di CPU e reso idoneo al congelamento. La nuova versione del browser Chrome verrà rilasciata a febbraio, quindi gli utenti non dovranno aspettare molto per questa nuova funzionalità.