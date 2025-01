Google: accordo AP per offrire informazioni aggiornate su Gemini

Google ha recentemente annunciato una partnership con l’agenzia stampa The Associated Press (AP) per "fornire risultati sempre freschi per l'app Gemini". Come riportato sul blog ufficiale di Big G, AP fornirà specificamente "un feed di informazioni in tempo reale per aiutare a migliorare ulteriormente l'utilità dei risultati visualizzati nell'app Gemini". Big G afferma inoltre che ciò "sarà particolarmente utile per i nostri utenti che cercano informazioni aggiornate".

Gemini oggi può fare riferimento ad articoli di notizie quando gli chiedi informazioni (come "quali sono le ultime novità su [x]") sugli eventi attuali. AP fornisce già "informazioni aggiornate e accurate per le funzionalità in Ricerca Google". Tuttavia, Big G sta più ampiamente "identificando tipi specifici di informazioni e dati che possono aiutare a migliorare i nostri prodotti e servizi per le persone ovunque". Secondo Kristin Heitmann, Senior Vice President e Chief Revenue Officer di AP: "la relazione di lunga data tra AP e Google si basa sulla collaborazione per fornire notizie e informazioni tempestive e accurate al pubblico globale. Siamo lieti che Google riconosca il valore del giornalismo di AP. Il nostro impegno è per un'informazione imparziale, nello sviluppo dei suoi prodotti di intelligenza artificiale generativa".

Google: le altre novità introdotte per l’app Gemini

In altri sviluppi dell'app Gemini di oggi, gemini.google.com/extensions è stato aggiornato con altre categorie. Queste includono: produttività (Google Workspace), viaggi (Flights, Hotels e Google Maps), media (YouTube e YouTube Music) e apprendimento (OpenStax). Questa organizzazione sarà utile su Android, dove attualmente ci sono 13 estensioni Gemini. Infine, questa settimana l'azienda di Mountain View ha apportato una modifica interessante su Android. Infatti, le funzionalità "Chiedi informazioni su questa schermata" e "Chiedi informazioni su questo PDF" hanno eliminato il precedente "this" per semplificare l’opzione di suggerimento di Gemini. Questa modifica è attualmente attiva con l'ultima beta dell'app Google (versione 16.1.38). Ad oggi non è chiaro quando verrà implementata nella versione finale dell’applicazione.