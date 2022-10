Chrome 107: implementato il supporto all'HEVC Hardware Decoding

Gli sviluppatori Google hanno comunicato alla propria community di utenti ed appassionati il rilascio della nuova stable release di Chrome 107. Quest'ultima edizione del noto browser open source, che ormai domina quasi incontrastato tale mercato per via della sue svariate caratteristiche avanzante e funzionalità integrate, implementa una serie di innovazioni davvero interessanti che concretamente consentono di migliorare il workflow degli utenti. Ad esempio la novità di maggiore rilievo presente in Chrome 107 è senza dubbio il supporto all'HEVC Hardware Decoding con diversi modelli di GPU (Graphics Processing Unit) e driver correlati.

HEVC (High Efficiency Video Coding) è lo standard di compressione video, che di fatto prende il posto dello storico H.264/MPEG-4 AVC, sviluppato dalla collaborazione tra i team di MPEG (Moving Picture Experts Group) e VCEG (Video Coding Experts Group). HEVC è stato realizzato con l'obbiettivo di migliorare il rapporto di compressione senza intaccare eccessivamente la qualità video. Dunque il supporto all'Hardware Decoding consente di sfruttare a pieno la potenzialità della propria scheda video, o del chip grafico integrato nel dispositivo che si sta utilizzando, con tale formato e quindi di beneficiare di una serie di incrementi prestazionali durante la riproduzione dei contenuti multimediali, sia in locale che tramite servizi di video streaming,

Infatti senza l'Hardware Decoding è necessario affidarsi ad un decoding software che però risulta essere notevolmente meno efficiente e presuppone l'utilizzo di notevoli risorse della CPU (Central Processing Unit). Tale contesto di fatto rallenta le operazioni dell'utente e limita le capacità multitasking del sistema. Ecco perché oggi è di vitale importanza per il team di Chrome garantire l'implementazione di un decoding a livello hardware.

In Chrome 107 inoltre sono arrivate diverse patch che consentono una riduzione di circa il 10%, su diverse configurazioni hardware, dei consumi energetici su macOS, elemento che sicuramente farà molto piacere agli utenti di tale sistema operativo sviluppato da Apple.