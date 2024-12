ChatGPT Projects: nuova idea di OpenAI per organizzare le chat

OpenAI ha introdotto una nuova funzionalità chiamata ChatGPT Projects, progettata per offrire agli utenti un modo più organizzato ed efficiente di gestire le loro interazioni con l'intelligenza artificiale. Questo strumento consente di creare spazi di lavoro dedicati in cui raggruppare conversazioni, file e istruzioni personalizzate relative a specifici progetti o argomenti. In questo modo, gli utenti possono accedere rapidamente ai propri contenuti precedenti e continuare a collaborare con ChatGPT in maniera più strutturata e fluida.

La funzionalità è attualmente disponibile per gli abbonati ai piani ChatGPT Plus, Pro e Team in tutto il mondo. A partire da gennaio, sarà estesa anche alle versioni Enterprise ed Edu, mentre per gli utenti del piano gratuito sarà rilasciata in un secondo momento. Per ora, ChatGPT Projects è compatibile esclusivamente con il modello GPT-4o, ma OpenAI ha annunciato che in futuro la compatibilità sarà ampliata ai modelli della serie o1.

Ulteriori novità introdotte

Oltre a questa novità, OpenAI ha svelato ulteriori aggiornamenti che arricchiscono l’esperienza utente sulle app mobili di ChatGPT. Tra le nuove funzionalità spiccano la possibilità di effettuare chiamate vocali e video, condividere lo schermo e utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per ottenere informazioni basate su ciò che viene mostrato durante la condivisione. Queste aggiunte mirano a rendere l’interazione con ChatGPT ancora più intuitiva e versatile, rispondendo a una gamma più ampia di esigenze personali e professionali.

ChatGPT Projects rappresenta un passo significativo verso una maggiore personalizzazione e produttività. Grazie alla possibilità di organizzare il proprio lavoro in spazi tematici, gli utenti possono gestire meglio i flussi di lavoro, ritrovare informazioni utili in modo rapido e sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la propria efficienza. Che si tratti di progetti accademici, attività professionali o altre applicazioni, questa nuova funzione semplifica l’interazione con l’AI e supporta gli utenti nell’ottenere il massimo dai loro strumenti digitali.