ChatGPT potrebbe presto integrare gli annunci nella piattaforma

OpenAI starebbe valutando la decisione di implementare annunci in ChatGPT. A dichiararlo è stata la stessa azienda al Financial Times. Sarah Friar, direttore finanziario di OpenAI, ha affermato che l'azienda sta pensando di inserire annunci in ChatGPT per sostenere i costi. Naturalmente le pubblicità verranno visualizzate soltanto dagli utenti gratuiti. Friar ha dichiarato al giornale che non ci sono ancora piani attivi per passare alla pubblicità. La manager ha affermato che se gli annunci finiranno nell'app, l'azienda rifletterà su dove posizionarli. Nell'intervista, Friar ha detto al FT che lei e il responsabile dei prodotti di OpenAI, Kevin Weil, hanno esperienza in fatto di pubblicità. Ha sottolineato che il CPO proviene da Instagram e sa come implementare gli annunci, il che potrebbe essere una conoscenza utile per OpenAI.

ChatGPT: pubblicità sull’app potrebbe non arrivare immediatamente

La società di intelligenza artificiale ha anche recentemente assunto Shivakumar Venkataraman dal team di pubblicità di ricerca di Google. Ciò potrebbe aiutare ulteriormente l'intelligenza artificiale a monetizzare tramite gli annunci. Una fonte anonima che ha parlato al FT ha affermato che Sam Altman, responsabile di OpenAI, si sta scaldando all'idea di distribuire annunci. Attualmente, OpenAI monetizza la sua AI tramite la sua API, che consente agli sviluppatori terzi di distribuire i suoi modelli alle loro app. Esiste anche la versione premium di ChatGPT che privati ​​e aziende possono acquistare per una cifra piuttosto elevata. Molti utenti dell'azienda non pagano un centesimo, ma sono limitati al numero di prompt che possono inviare a GPT-4o prima di essere indirizzati su GPT-4o mini. Quest’ultimo un modello meno dispendioso in termini di risorse che funziona comunque molto bene.

Per chi teme l'idea di annunci pubblicitari in ChatGPT, Friar afferma che gli annunci potrebbero non arrivare immediatamente. Ci sono infatti opportunità più semplici che l'azienda può sfruttare per raccogliere fondi. Tuttavia, prima o poi, dovremmo aspettarci di vedere gli annunci sull’app.