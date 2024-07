GPT-4o mini: nuovo mini modello AI di OpenAI disponibile per tutti

Nelle scorse ore, OpenAI ha presentato GPT-4o mini, ovvero il suo ultimo piccolo modello di intelligenza artificiale. L'azienda afferma che GPT-4o mini, che è più economico e più veloce degli attuali modelli IA all'avanguardia di OpenAI è già disponibile agli sviluppatori, ma anche agli utenti consumer, che usano l’app web e mobile ChatGPT. Gli utenti aziendali potranno accedervi la prossima settimana. L’azienda afferma che GPT-4o mini supera i modelli AI di piccole dimensioni leader del settore nelle attività di ragionamento che coinvolgono testo e visione. Man mano che questi piccoli modelli di intelligenza artificiale migliorano stanno diventando più popolari tra gli sviluppatori grazie alla velocità, all'efficienza e ai costi. Ciò rispetto ai modelli più grandi, come GPT-4 Omni o Claude 3.5 Sonnet. Sono inoltre un'opzione utile per attività semplici e ad alto volume, quindi perfetti per gli sviluppatori.

GPT-4o mini: LLM supera altri mini modelli leader del settore

OpenAI ha rivelato che GPT-4o mini sostituirà GPT-3.5 Turbo come il modello più piccolo disponibile. L'azienda afferma che il suo nuovo modello AI ottiene un punteggio dell'82% su MMLU, un punto di riferimento per misurare il ragionamento. Secondo i dati di Artificial Analysis batte Gemini 1.5 Flash (79%) e Claude 3 Haiku (75%). Inoltre, OpenAI afferma che GPT-4o mini è significativamente più conveniente da gestire rispetto ai precedenti modelli di frontiera e oltre il 60% più economico di GPT-3.5 Turbo. Oggi, GPT-4o mini supporta testo e visione nell'API e OpenAI afferma che il modello supporterà funzionalità video e audio in futuro.

Per gli sviluppatori che si basano sull'API di OpenAI, GPT4o mini ha un prezzo di 15 centesimi per milione di token di input e 60 centesimi per milione di token di output. Il modello ha una finestra di contesto di 128.000 token (all'incirca la lunghezza di un libro) e un limite di conoscenza fino a ottobre 2023. OpenAI non ha voluto rivelare esattamente quanto sia grande GPT-4o mini. Tuttavia, ha detto che è più o meno allo stesso livello di altri piccoli modelli AI, come Llama 3 8b, Claude Haiku e Gemini 1.5 Flash. L’azienda afferma che è più veloce, più conveniente e più intelligente di questi piccoli modelli leader del settore. Prima del lancio, OpenAI ha testato GPT-4o mini sull'arena dei chatbot di LMSYS.org per valutarne la competitività.