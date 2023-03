ChatGPT Plus: ecco come utilizzarlo gratis

ChatGPT non è sempre accessibile e non sempre lo è al massimo delle sue potenzialità. Ciò accade a causa del numero particolarmente elevato di richieste d’impiego a cui viene sottoposto dagli utenti di tutto il mondo. Per evitare imprevisti del genere, è possibile sottoscrivere l’abbonamento a ChatGPT Plus che però è a pagamento. Esiste tuttavia un sistema per poterlo utilizzare gratis, sebbene non in maniera diretta, ma perfettamente legale.

ChatGPT Plus: gratis grazie a MyGPT

Per riuscirci, è sufficiente sfruttare il chatbot MyGPT, il quale condivide la stessa API di ChatGPT che garantisce un uptime del 100%, per cui ha la medesima potenza della versione Plus, ma in maniera del tutto gratuita.

Alla luce di quanto detto, il procedimento per usare ChatGPT Plus è molto semplice: basta visitare questo sito, effettuare il login con l’account Google per mantenere lo storico delle ricerche fatte e usare il servizio, aprendo il menu dedicato, scrivendo il prompt nella casella di testo posizionata in basso e premendo il tasto Invio sulla tastiera per inoltrarlo per ricevere una risposta da parte del chatbot.

MyGPT include una libreria di prompt con un ricco elenco di ruoli che l'intelligenza artificiale può assumere, andandosi ad adeguare a differenti contesti a seconda di quanto determinato dall'interlocutore umano. Ad esempio, la libreria include terminali Linux, console JavaScript, storyteller, controlli per plagio, telecronisti di partite di calcio, compositori, poeti, rapper, docenti di filosofia, generatori di password e pure creatori di un nuovo linguaggio. Insomma, c'è decisamente l'imbarazzo della scelta e possono essere soddisfatte praticamente tutte le necessità.