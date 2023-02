ChatGPT Plus: 20 dollari al mese per la versione a pagamento

Le notizie riguardanti una possibile versione di ChatGPT a pagamento sono state confermate nelle scorse ore. OpenAI, organizzazione responsabile della piattaforma finanziata tra gli altri da Microsoft, ha reso noto quello che sarà il prezzo per l'utilizzo del chatbot. Una cifra comunque inferiore rispetto a quella pari a 42 dollari mensili inizialmente riferita tramite alcune indiscrezioni.

Quanto costa ChatGPT Plus

ChatGPT Plus, questo il nome del servizio, garantirà prestazioni più elevate rispetto alla formula standard accessibile gratuitamente dopo una semplice iscrizione. Il costo dell'abbonamento dovrebbe partire da 20 dollari al mese ma le sottoscrizioni non verranno aperte a tutti, e per tutti i Paesi, sin da subito.

Il primo mercato interessato dovrebbe essere infatti quello degli Stati Uniti. Successivamente dovrebbero essere coinvolte anche altre nazioni. Se tutto dovesse andare come previsto dai promotori del progetto il lancio di ChatGPT Plus potrebbe avvenire già entro poche settimane, permettendo inizialmente l'ingresso ad un numero ristretto di utenti.

Le funzionalità a pagamento

Al di là del prezzo, quali saranno le differenze tra ChatGPT Plus e ChatGPT come lo conosciamo oggi? OpenAI parla di funzionalità non ancora disponibili nella versione pubblica del chatbot, è però abbastanza sicuro che chi sarà disposto a pagare potrà godere di una maggiore continuità di servizio.

Gli abbonati avranno quindi sempre la sicurezza di poter accedere alla piattaforma e interagire con essa. Questo anche nel caso il cui il traffico verso i server sia particolarmente elevato e gli altri utenti, quelli che non hanno aderito a ChatGPT Plus, si vedranno temporaneamente tagliati fuori.

La versione gratuita rimarrà infatti attiva con tutte le limitazioni attuali in termini di prestazioni. In futuro però potrebbero essere lanciati ulteriori piani a pagamento. Magari proponendo tariffe più economiche per l'utilizzo non professionale e più costose per l'utenza enterprise.

Ad oggi per poter accedere a ChatGPT Plus, quando sarà attivo, è necessario iscriversi ad un'apposita lista di attesa. Il modulo per la registrazione è disponibile su questa pagina.