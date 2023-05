ChatGPT: ora è disponibile l'app ufficiale per iOS

Nelle score ore OpenAI ha annunciato ufficialmente la disponibilità di ChatGPT per dispositivi iOS. La nuova app consente quindi agli utenti in possesso di un iPhone, oltre che di un iPad, di accedere al famoso chatbot da mobile.

ChatGPT: ecco l'app per iPhone e iPad

Da tenere presente che per il momento l'app è fruibile solo negli Stati Uniti. L'espansione in altri paesi nelle prossime settimane, così come l'arrivo sui dispositivi Android.

Successivamente al lancio su larga scala di ChatGPT sono comparse su App Store di Apple svariate app farlocche che hanno tratto in inganno gli utenti, molto spesso pure truffandoli. Adesso, però, l'app ufficiale è finalmente disponibile e tra l'altro è totalmente gratuita e non include pubblicità.

Le funzionalità offerte dall'app sono le stesse della versione Web di ChatGPT, per cui si possono ottenere risposte su qualsiasi argomento. Inoltre, è supporta la sincronizzazione della cronologia, per cui adoperando il medesimo account diventa possibile riprendere la conversazione su un altro dispositivo.

OpenAI ha altresì provveduto ad effettuare l'integrazione di Whisper, il sistema di riconoscimento vocale che permette di usare la voce per effettuare una richiesta. Inoltre, gli abbonati a ChatGPT Plus possono sfruttare le capacità del modello GPT-4 e ricevere risposte più rapide.

All'avvio dell'app viene fatto presente che le informazioni fornite potrebbero essere sbagliate e che le conversazioni intavolate vengono adoperate in forma anonima per migliorare la tecnologia che è alla base del servizio. È indispensabile l'impiego di una connessione ad Internet attiva, in quanto l'elaborazione avviene sui server di OpenAI.