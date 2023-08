Champions League, Serie B e Serie C a 7,99 euro: solo su NOW

Per gli appassionati di calcio e sport arriva l'offerta migliore e la serve NOW TV. Con il Pass Sport disponibile a soli 7,99 euro al mese per un periodo di 6 mesi, potrai godere di una straordinaria copertura sportiva in diretta streaming, includendo le partite più emozionanti e gli eventi più imperdibili.

Pass Sport di NOW TV: cosa include l'offerta

NOW TV offre l'opportunità di seguire l'intera stagione di Formula 1 e MotoGP, catturando tutta l'adrenalina e l'emozione di queste competizioni di livello mondiale. E naturalmente non c'è solo questo perché, parlando di calcio, non perderai neanche un momento della UEFA Champions League. Con ben 121 partite su 137 a stagione in diretta streaming, potrai vivere ogni emozione direttamente sul tuo schermo.

E le sorprese non finiscono qui: avrai accesso a 3 partite su 10 di ogni giornata della Serie A TIM 2023-24, insieme alla Serie BKT 2023-24 e alla Serie C 2023-24. In un'unica offerta, tutto il calcio che ami.

La passione sportiva non si ferma al calcio. NOW TV ti offre anche un'ampia copertura delle partite di tennis più attese e delle sfide dei campionati di basket internazionale, consentendoti di seguire i tuoi atleti preferiti in azione.

Il Pass Sport di NOW TV è disponibile a soli 7,99 euro al mese per un periodo di 6 mesi, con una permanenza minima vincolante. Questo ti garantirà un lungo periodo di accesso a un'ampia gamma di eventi sportivi senza interruzioni.

