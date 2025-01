Champions League: quando giocano le italiane? Orari e dove vederle in TV

Torna in campo la Champions League con la 7° giornata della fase a girone unico. Si tratta del penultimo turno e ancora tante squadre sono alla ricerca della qualificazione alla fase successiva o, quanto meno, ai Play Off. Questa settimana saranno in campo tutte e cinque le squadre italiane impegnate nella competizione.

Si tratta di un turno molto importante: al netto del Bologna, l'unica fuori dai giochi per l'accesso ai Play Off, tutte le altre italiane possono puntare al passaggio diretto o alla qualificazione di Play Off. Molto dipenderà dai risultati di questo turno che vedrà l'Atalanta e la Juventus scendere in campo oggi, insieme al Bologna, mentre Inter e Milan giocheranno domani.

Tutte le partite della Champions League sono visibili in diretta streaming. Per seguire la competizione è possibile affidarsi a NOW, attivando il Pass Sport che costa 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese per 12 mesi. Una sola partita per turno, invece, viene trasmessa su Prime Video.

Gli orari delle italiane in Champions League

Ecco quando giocano le squadre italiane impegnate in Champions League questa settimana:

Martedì 21 gennaio

ore 18:45

Atalanta-Sturm Graz

ore 21:00

Brugge-Juventus

Bologna-Borussia Dortmund

Mercoledì 22 gennaio

ore 21:00

Sparta Praga-Inter

Milan-Girona (Prime Video)

Come detto in precedenza, tutte le partite sono trasmesse su NOW, con il Pass Sport disponibile al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure a 24,99 euro al mese. Un match a settimana, per questo turno c'è Milan - Girona, viene trasmesso su Prime Video.

Per attivare subito il Pass Sport di NOW basta seguire il link qui di sotto. Una volta attivato il Pass sarà possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti immediatamente, senza alcun tempo di attesa. Il Pass di NOW consente l'accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.