Champions League: il calendario delle partite dell'ottava giornata

Tutto in una notte. La Champions League torna questa sera con tutte le 18 partite dell'ottava e ultima giornata della fase campionato, che decreterà le squadre qualificate direttamente agli ottavi e quelle che dovranno passare per i playoff. Scenderanno in campo alla stessa ora anche le quattro italiane (Inter, Juventus, Milan e Atalanta).

Diciassette delle diciotto partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'unica eccezione sarà il match tra Inter e Monaco, che sarà visibile su Prime Video per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Detto questo, il modo più conveniente per vedere 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions è attivare il pass annuale Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro. Con questo pass si ha accesso all'intera programmazione sportiva live e on demand di Sky, che include anche Formula 1, MotoGP, tutto il tennis, l'NBA, il Sei Nazioni di rugby, il golf e altro ancora.

Calendario partite ottava giornata di Champions League

Ecco il calendario completo delle partite dell'ottava e ultima giornata della prima fase della nuova Champions League. Tutti i diciotto incontri in programma si disputeranno in contemporanea a partire dalle ore 21:00 di questa sera.

Juventus-Benfica : diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Aldo Serena.

: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Aldo Serena. Dinamo Zagabria-Milan : diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con telecronaca di Massimo Marianella e commento tecnico di Riccardo Montolivo.

: diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con telecronaca di Massimo Marianella e commento tecnico di Riccardo Montolivo. Barcellona-Atalanta : diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Beppe Bergomi.

: diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Beppe Bergomi. Sporting Lisbona-Bologna : diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW con telecronaca di Paolo Ciarravano e commento tecnico di Fernando Orsi.

: diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW con telecronaca di Paolo Ciarravano e commento tecnico di Fernando Orsi. Manchester City-Brugge : diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Lorenzo Minotti.

: diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Lorenzo Minotti. PSV-Liverpool : diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW, con telecronaca di Alberto Pucci.

: diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW, con telecronaca di Alberto Pucci. Brest-Real Madrid : diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con telecronaca di Andrea Menon.

: diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con telecronaca di Andrea Menon. Stoccarda-Paris Saint Germain : diretta su Sky Sport 258 e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Nicolodi.

: diretta su Sky Sport 258 e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Nicolodi. Inter-Monaco: diretta streaming su Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

All'interno di Diretta Goal, visibile su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, le rimanenti partite:

Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Salisburgo-Atletico Madrid

Sturm Graz-Lipsia

Aston Villa-Celtic

Lille-Feyenoord

Young Boys-Stella Rossa

Bayer Leverkusen-Sparta Praga

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

