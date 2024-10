Cassa bluetooth Bose in MAXI PROMO su Amazon (-28%)

Bose è un'azienda di qualità premium nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto mega del 28% sulla cassa bluetooth SoundLink Flex per un prezzo finale di 109,95€.

Maxi offerta sulla cassa Bose: scopriamone le specifiche e le qualità

Il SoundLink Flex di Bose è il diffusore Bluetooth ideale per chi cerca un suono profondo, chiaro e coinvolgente, sia a casa che in movimento. Grazie a un design studiato per l’uso all'aperto, questo diffusore portatile offre un'esperienza audio eccezionale, ovunque tu sia.

Il trasduttore progettato su misura garantisce una qualità audio superiore, mentre la tecnologia PositionIQ rileva automaticamente la posizione del diffusore per ottimizzare la nitidezza del suono, adattandosi all'orientamento e all'ambiente.

Il SoundLink Flex è impermeabile e testato per soddisfare gli standard IP67, rendendolo perfetto per le avventure all'aperto. Realizzato con materiali impermeabili, galleggia sull’acqua, quindi non dovrai preoccuparti di portarlo con te in spiaggia o a bordo piscina. Il design robusto lo rende resistente alla polvere, ai detriti e alle cadute, mentre la superficie non teme la corrosione o i raggi UV.

Facile da trasportare, il SoundLink Flex è compatto e si adatta perfettamente alla mano, permettendoti di portarlo ovunque senza problemi. Inoltre, la batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 12 ore di autonomia con una singola ricarica, e il cavo USB-C (incluso) rende la ricarica semplice e veloce. Sia che tu stia facendo una festa all’aperto, sia che tu voglia semplicemente ascoltare la tua musica preferita in movimento, il SoundLink Flex è il compagno ideale.

Su Amazon, oggi, la cassa bluetooth Bose viene messa in promozione con uno sconto del 28% per un prezzo finale di 109,95€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.